Il direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato a Premium prima della sfida alla Roma, toccando diverse tematiche: "La panchina può avere risvolti psicologici negativi su Dybala? L’allenatore ha a disposizione una rosa di ottimi giocatori, quelli che mette in campo sono i migliori in base alla partita. Quando dico ‘migliori’, intendo dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale. Ma chi sta in panchina non deve deprimersi, anzi: spesso nel calcio moderno si è determinanti proprio a partita in corso. Alex Sandro lo abbiamo aspettato e ora sta tornando ai livelli che tutti conoscevamo. Interventi sul mercato? Giocatori di primissimo livello è difficile che ci siano a gennaio, noi siamo competitivi così. D’accordo con Allegri che la Roma è antagonista principale per lo Scudetto? Aggiungerei il Napoli e non escluderei l’Inter, nonostante le due ultime sfide perse.”