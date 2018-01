Beppe Marotta, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Cagliari: "Dybala? Il miglior viatico è il gol, un attaccante deve fare gol, anche se da lui ci si attendono sempre prestazioni straordinarie. Ci sono momenti in cui fa cose straordinarie ed altri meno, lui è un talento e ci si aspetta tanto. Coutinho è stato venduto per 160 milioni, quanto vale Dybala? Il prezzo è il valore della cessione, adesso per noi Dybala non è sul mercato e non ci sono valutazioni, la Juve non l'ha mai messo sul mercato".



MERCATO PRESENTE E FUTURO - "Noi abbiamo fatto un mercato per un presente importante, ma anche guardando al futuro, con Bernardeschi, Bentancur e Douglas Costa. Per Bernardeschi oggi sarà un esame importante, Allegri ne ha ponderato l'utilizzo. Allegri non si vuole 'incasinare' con nuovi acquisti? Stessa risposta della società, il mercato di gennaio è definito di riparazione e noi, forse per fortuna o per bravura, siamo coperti in tutti i reparti. La squadra è altamente competitiva e assemblata per primeggiare in ogni ambito: con la forza che abbiamo, l'unica preoccupazione deve essere rivolta solo a noi stessi e non agli avversari. Rischio che i giocatori pensino alle vacanze? Voi sapete che dal punto di vista regolamentare devono avere minimo sette giorni di vacanze, nelle analisi degli opinionisti ci sono giocatori stanchi, quindi è giusto e meritato il riposo. Ci sono insidie, ma i calciatori sanno che è importante la gara di stasera".