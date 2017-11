Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla ai microfoni di Premium prima del match fra i bianconeri e il Benevento: "Provvedimenti per Dybala dopo Lisbona e Udine? Non sono stati casi straordinari, che richiedono l’intervento della società. Il leader dello spogliatoio è Allegri, con cui noi abbiamo un dialogo quotidiano, ed è lui a gestire quelli che di fatto sono stati dei semplici casi di adrenalina eccessiva dovuta a un cambio. Pjaca? Ci vuole pazienza, non abbiamo fretta di accelerare il suo recupero. Rimpianti per Zaza? La cifra era congrua per quel momento e per la sua carriera. Al di là di questa considerazione economica, la Juventus deve anche fare scelte in base agli altri componenti del reparto: abbiamo uno dei reparti offensivi più forti in Europa".