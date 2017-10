Avversario della Juventus questa sera, William Carvalho non ha convinto a pieno i bianconeri durante i tanti anni in cui è stato osservato speciale. Il centrocampista dello Sporting non è un obiettivo concreto: proposto dai suoi agenti alla Juventus, Marotta e Paratici lo hanno già scartato più volte e così faranno anche per gennaio, nonostante Carvalho volesse i bianconeri.