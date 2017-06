Sono diversi i punti toccati da Beppe Marotta nel corso della sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Il dg bianconero ha parlato sia di mercato in entrata che di mercato in uscita. Per quanto riguarda i giocatore della Juve cercati da altre squadre, Marotta detta la linea: "Cessioni? Non ne faremo per nostra volontà, ma ci dobbiamo confrontare con società che possono dare ingaggi più alti. Cuadrado e Bonucci? Non abbiamo nessun sentore, per Alex Sandro il Chelsea ha fatto un’offerta molto elevata (60 milioni, ndr). Abbiamo detto di no, ma oggi i giocatori sono padroni di se stessi".