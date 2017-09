A pochi minuti dal derby tra Juventus e Torino Beppe Marotta, amministratore delegato bianconero, ha parlato a Premium Sport, partendo dall'esclusione dai titolari di Gonzalo Higuain: "Higuain fuori per problemi fisici? No, è stata una scelta tecnica, di turnover, per gestire i giocatori. Allegri ha deciso per un undici senza Higuain. Se preoccupa la sua situazione? La preoccupazione è un atteggiamento saggio, l'anno scorso abbiamo giocato 57 gare, normale che ci siano degli avvicendamenti tra i giocatori ma non si tratta di una bocciatura, mi sembra normale che chi sta meglio trovi spazio. Siamo preoccupati perché vogliamo ritrovare Higuain al top, ma allo stesso tempo sono tranquillo perché abbiamo una rosa competitiva per gli obiettivi della stagione".



DAL TORINO AL NAPOLI - "Sfida alla pari? Questa gara ha un sapore particolare. Al di là della classifica, i pronostici vanno oltre, è sempre una gara con agonismo, qualunque sia la città, una gara difficile in cui vogliamo i tre punti. La sfida al Napoli? Stimolante, li guardiamo con attenzione, è ancora però una fase interlocutoria del campionato. La Serie A non è la Champions, è una corsa a tappe in cui bisogna arrivare primi alla fine, la Juve dipende da sé stessa negli scontri diretti. Avremo avversari agguerriti, ma molto dipende da noi".



SU MATUIDI - "Matuidi? Ogni giocatore ha caratteristiche precise e sa adattarsi più o meno ad una squadra. Blaise è stato bravo e facilitato in un settore che è quasi in emergenza, con due giocatori come Khedira e Marchisio ai box, normale che Matuidi debba giocare con continuità perché ha qualità e spessore internazionale".