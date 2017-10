Giuseppe Marotta, ad della Juventus, ha parlato Premium nel pre gara della sfida Champions contro lo Sporting Lisbona: "Questo organico è forte per tutte le competizioni, dieci undicesimi hanno fatto lo scorso anno una grande stagione. De Sciglio è un giocatore che utilizziamo. Carvalho? Guardiamo al presente. Troppo presto per parlare di mercato, anche se monitoriamo sempre tante situazioni."



Juve con usato sicuro? I grandi club in Europa non sempre stravolgono la rosa, un segno di forza. Confermare l'organico giusto con innesti sporadici come Bentancur, Douglas Costa e Bernardeschi, giovani ma innesti di prospettiva che saranno utili a breve.



Higuain aspettato e stimolato? Higuain è un grande professionista con performances che vanno giudicate nel corso della carriera, ci sta ripagando con grandi prestazioni.



Vedere i nuovi in campo? Il tifoso deve avere fiducia nella società che ha dato grandi soddisfazioni, non ci sediamo, uno stimolo per dare ai tifosi e sostenitori grandi risultati. "