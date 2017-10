Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Spal: "Le parole di Conte? Non voglio entrare in questa situazione, siamo qui per parlare di cose molto più serie. Lui e Andrea Agnelli sono persone che rispetto e non trovo risposta a questa domanda".



"Le foto di Anna Frank all'Olimpico? La Juventus condanna gli episodi relativi al razzismo, questo tipo di problema si risolve con lo sport e con l'educazione scolastica. Lo stadio deve essere un luogo di aggregazione culturale. Quattro nuovi acquisti in campo? Questa sera siamo sicuri che ci saranno in campo undici giocatori che sapranno rispondere alle aspettative, che per noi è vincere. Abbiamo una rosa competitiva, siamo fiduciosi che questa squadra potrà darci delle grandi soddisfazioni".