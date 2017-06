Marotta ha parlato al Corriere della Sera del mercato della Juventus e, soprattutto, delle situazioni di Cuadrado, Bonucci e Alex Sandro: ''Cessioni importanti? Non per nostra volontà, ma ci dobbiamo confrontare con società che possono dare ingaggi più alti. Addio di Bonucci e Cuadrado? Non ne abbiamo sentore. Per Alex Sandro il Chelsea ha fatto un’offerta molto elevata. Abbiamo detto di no, ma oggi i giocatori sono padroni di se stessi''.