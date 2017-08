Nemmeno il tempo chiudere l'attuale sessione di calciomercato che Beppe Marotta apre già la prossima, e pure quella dopo. Estenuante, troppo lunga questa formula del mercato estivo. Però la verità è che il mercato è sempre aperto. Lo sarà anche il 31 agosto, nonostante l'apparente chiusura dichiarata dall'amministratore delegato bianconero c'è una Juve che continua a lavorare per sbloccare la situazione Spinazzola e per provare a scovare il colpo last minute per il centrocampo, solo se all'altezza. E lo sarà a maggior ragione già dal giorno successivo. Con un primo grande obiettivo dichiarato: Emre Can. «Ottimo giocatore, non so se rinnoverà col Liverpool: staremo alla finestra a vedere», molto più che una dichiarazione di intenti. Ma la storia insegna come sia necessario muoversi per tempo e non lasciare niente al caso. La Juve ci ha provato a convincere il Liverpool a lasciarlo partire già in questa sessione, senza successo per volontà del club inglese di non aprire alla cessione nonostante un rinnovo più volte rifiutato dal tedesco ed un'offerta superiore ai 30 milioni di euro. Nessun caso Witsel quindi, nemmeno simile a quello Keita. Questa volta la Juve non ha alcun dubbio sul valore del giocatore e farà sul serio, lo ritiene una priorità per il rinnovamento di un centrocampo che andrà notevolmente cambiato la prossima stagione. Con Emre Can obiettivo numero, a maggior ragione se dovesse andare a parametro zero.

IL PRESENTE – Per il futuro si lavora già per Emre Can dunque. Per l'immediato, tirato un grande sospiro di sollievo dopo il clemente verdetto legato al leggero infortunio di Sami Khedira, ancora una volta è a centrocampo che la Juve si appresta a concludere il mercato senza la sensazione di aver fatto tutto quanto servisse. Difficile, difficilissimo riuscire a trasformare il 31 agosto nel giorno della redenzione sotto questo punto di vista. Ma alcune situazioni rimangono ancora vive anche per il centrocampo, seppur ridotte al lumicino. C'è Andre Gomes ancora a caccia di una squadra che sappia rilanciarlo, con Jorge Mendes che dovrà provare in extremis ad abbassare le pretese del Barcellona continuando a bussare a tante porte, non solo a quella della Juve. C'è Strootman che rimane obiettivo e sogno proibito, la Roma non apre ed è pronta a resistere anche all'ultimo disperato assalto vicino ai 45 milioni. E poi c'è un mercato da monitorare fino alla fine: riuscendo ad abbracciare Spinazzola, infatti, si potrebbe lasciare andare Asamoah verso il Galatasaray lasciando libera per ogni evenienza un'ultima casella nella lista per il campionato o conservando la possibilità di un acquisto a gennaio senza l'obbligo di cedere un giocatore (la lista Champions invece è tutta un'altra storia).



@NicolaBalice