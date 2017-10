Giuseppe Marotta, ad della Juventus, ha parlato a Sport Mediaset: “In queste partite forse non abbiamo dimostrato di essere la difesa sicura dei passati campionati, ma è prematuro fare certe valutazioni in questa fase della stagione: abbiamo avuto delle defezioni, certo è che in certi frangenti dobbiamo avere un atteggiamento più duro. Perché si deve sempre pensare di migliorare. Pentiti della partenza di Bonucci? Ha scelto lui di andare via e noi ora pensiamo ai fatti nostri, a migliorare quello che dobbiamo migliorare senza pensare alle questioni altrui. L’organico di questa Juventus è già molto forte e in questo senso certe operazioni di mercato possono anche essere rivolte al futuro: non abbiamo fatto un mercato di riparazione, ma un mercato rivolto alla continuità del progetto vincente della Juventus. Chi temo di più tra Napoli e Inter? Credo che entrambe siano squadre che arriveranno nei primi tre posti: l’Inter è solida e il Napoli gioca in maniera spettacolare. Tra le due il Napoli è avvantaggiata per il semplice fatto che è più abituata a stare al vertice negli ultimi anni.”