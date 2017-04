Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, parla a Premium Sport prima della sfida con il Pescara: "Coulibaly profilo che ci interessa? Noi guardiamo con attenzione tutti i giovani promettenti: lui lo è, ma credo debba essere ancora eletto. Il rinnovo di Allegri? Non è un argomento di attualità: abbiamo iniziato con Allegri un ciclo vincente, un ciclo che ancora non si è chiuso. Ci sono tutte le premesse per andare avanti, ma ora siamo concentrati sulla fase conclusiva della stagione che ci deve vedere impegnati al massimo su tutti i fronti. Il ritorno con il Barcellona? Il 3 a 0 non ci permette ugualmente di andare al Camp Nou con leggerezza, specialmente in virtù di quello che è successo con il Psg. Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte, ma anche noi scenderemo in campo al meglio"