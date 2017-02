Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla a Premium Sport prima della gara con il Cagliari: "Quando si è in testa si ha sempre da perdere e quando si incontra un avversario sulla carta semplice bisogna avere le stesse emozioni e attenzioni che si hanno con le big".



Sul rinnovo Dybala: "Preoccupazione? No, il suo entourage è in Argentina. Siamo in attesa, a fine mese arriveranno e ci incontreremo per la firma. Futuro di Allegri? Argomento privo di significato. Ora siamo concentrati sul forcing che dobbiamo affrontare".



Sulla post moviola di Rizzoli: "Io sono contrario ad ogni tipo di polemica. Le persone civili si confrontano, confrontarsi è un sinonimo di crescita. Non posso entrare nel merito di quello che è successo tra Rizzoli e Le Iene perché non ho visto cosa è successo".



Su Higuain: "Le sue qualità non le scopriamo oggi. Non fa solo gol, non è il solito attaccante, recupera palla, partecipa alla costruzione del gioco. Gigi Riva? Parlare di Riva è come parlare di un'icona. Ha suscitato emozioni uniche. L'ho seguito quando giocava nel Legnano, nel Cagliari. Ha scritto una pagina bellissima del nostro calcio".