Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della sfida di Champions League contro il Tottenham: "Rammarico per l'andata? Ormai è il passato, bisogna accettare il destino. È andata così, siamo abituati a situazioni di incertezza, oggi affrontiamo una partita secca in cui abbiamo un unico risultato: vincere. Dybala non segna da un anno in Champions? Le statistiche non contano, conta che abbiamo ritrovato un calciatore importante per la nostra squadra. Sabato all'Olimpico ha fatto un gesto da grande campione e io sono sicuro che stasera si ripeterà, se non con un gesto del genere, con una prestazione positiva. Noi dobbiamo cercare di segnare, è un obiettivo indispensabile. Sappiamo che loro sono bravi nel possesso palla, forse all'andata ci siamo abbassati troppo ma essendo in vantaggio dopo poco pensavamo di poter gestire. Se c'è un rigore, chi lo tira? Non ho avuto la curiosità di chiedere. Posso dire che in Coppa Italia, tra Lazio e Milan, i migliori rigoristi non sono stati i primi cinque, ma quelli che hanno calciato dopo. Credo però che sarà sicuramente uno tra Higuain e Dybala. Buffon? Lui ha detto delle cose giuste, che vanno rispettate. Ognuno può fare le proprie supposizioni, ma io non posso esprimere le mie valutazioni".