L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla semifinale d'andata di Champions League tra i bianconeri e il Monaco: "Barzagli per Cuadrado? La Juventus non è composta da undici giocatori, ma da una rosa intera che è a disposizione dell'allenatore. Il mister ha fatto questa scelta ponderata e siamo fiduciosi. Spaventato dal Real Madrid? Ho visto un grande Real Madrid ma noi dobbiamo concentrarci sulla doppia sfida con il Monaco, poi vedremo. Come abbiamo reagito quando abbiamo pescato il Monaco? Sono tre squadre diverse per caratteristiche, ma tutte insidiose. Sulla carta il Real è quella con più qualità, però l'Atletico è arrivato in finale lo scorso anno e il Monaco ha un gruppo di ragazzi che si è messo in evidenza quest'anno, è una squadra che ha acquisito una mentalità internazionale notevole".



HIGUAIN E IL TRIPLETE - "L'importanza di un gol di Higuain? L'importante è che la squadra faccia gol. Ritengo che l'apporto di Higuain sia fondamentale per quello che dà alla squadra e non solo per i gol. È un attaccante moderno che finalizza e supporta la squadra: è un giocatore ottimo che ha sempre fatto grandi prestazioni. Analogie tra questa Juve e l'Inter che ha vinto il Triplete? La Juve ha la sua storia e la sua strada. L'Inter statisticamente ha vinto il Triplete ma noi guardiamo in casa nostra, guardiamo il nostro palmares che è ricco di successi. Dovessimo vincere tutto sarebbe una grande soddisfazione ma fino a questo momento non abbiamo in mano niente. Chi è cresciuto di più tra Juve e Monaco rispetto ai quarti di finale del 2015? Credo entrambe le squadre. Il Monaco gioca bene e ha acquisito una mentalità importante così come la Juve che ha aumentato la sua qualità grazie ai giocatori che sono arrivati in questi anni".