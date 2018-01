lascerà il Pescara e da martedì sarà a Torino per mettersi a disposizione della Juve. La stessa Juve che lo aveva acquistato a sorpresa la scorsa estate lasciandolo poi in Abruzzo. Ora gli spazi si sono ristretti, con l'arrivo di Falco è arrivato anche il via libera per l'attaccante esterno classe '98. Inizierà a lavorare con la prima squadra e con Allegri per un ulteriore potenziamento, ma verrà utilizzato dalla Primavera bianconera. Lo riporta l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà.