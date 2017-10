E' in programma per il prossimo martedì un'assemblea tra gli azionisti di casa Juventus. Un appuntamento fisso, in cui si possano confrontare e fare domande alla proprietà e al consiglio d'amministrazione bianconero. A partire dalle ore 10 inizia l'assemblea, con un discorso di Andrea Agnelli ai presenti, poi toccherà agli azionisti prendere la parola per discutere di tutte le ultime questioni riguardanti la società bianconera.