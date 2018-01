Insultato a Cagliari, sostenuto da tutto il mondo del calcio. Blaise Matuidi, vittima di cori razzisti durante la sfida di sabato sera, è stato definito un esempio, per comportamento, mentalità, personalità e capacità di azione. Queste, però, non sono qualità che scopriamo oggi, bensì il frutto di un personaggio poco mediatico ma molto concreto, lo specchio di ciò che porta anche in campo.

La sua lamentela è arrivata sui social, dove ha affrontato il problema con grande maturità, e dove è stato sostenuto da tutto il mondo del calcio. Lui, come ambasciatore, del resto lo è già stato: era il 2015 quando il presidente francese Hollande decise di "assumerlo" per una visita diplomatica in Angola.