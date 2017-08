Matuidi è arrivato, anche ufficialmente. Ed ora molti scenari potranno riaprirsi, specialmente in futuro, sull'asse Juve-Psg che da questo trasferimento in poi non sarà più proibito. Una delle tante chiavi di lettura di questa operazione, che nell'immediato vede i bianconeri rimpolpare il centrocampo con un profilo che a livello internazionale è stato segnalato come un autentico colpaccio a queste cifre nonostante il parziale scetticismo che ha accolto in questi giorni il neo-numero 14 bianconero. Ma Matuidi, in ogni caso, non sarà l'ultimo acquisto della Juve. In assoluto, con Spinazzola e Keita sempre sullo sfondo nel braccio di ferro che vede coinvolti i giocatori con Atalanta e Lazio, con Garay nome sempre più caldo quale rinforzo per la difesa. Ed in particolare, Matuidi non dovrebbe essere l'ultimo acquisto della Juve nemmeno per il centrocampo.

LA SVOLTA – Passa dal mercato, infatti, la svolta forse necessaria al centrocampo a tre. Nella conferenza stampa pre Juve-Cagliari, Allegri ha confermato la linea assolutamente possibilista dettata da Marotta a Villar Perosa. Lasciando la porta aperta soprattutto ad un nuovo innesto a centrocampo, che aiuterebbe così il tecnico a ridisegnare una Juve che appare destinata ad un passaggio graduale dal 4-2-3-1 al centrocampo a tre, al di là della forma che possa poi assumere il tridente in attacco. E più o meno sottotraccia, è proprio per il centrocampista che Marotta e Paratici continuano a lavorare: Matuidi al posto di un mediano autentico è stata solo la prima mossa, in attesa di capire l'evoluzione del flusso in uscita, da qui al 31 agosto la Juve punterà a completare in tal senso il proprio nuovo progetto tattico. Magari approfittando di quelle opportunità da dover cogliere al volo di cui ha parlato Marotta a Villar Perosa, in un mercato destinato a restare aperto più che mai fino allo scadere. Intanto, con Matuidi, le necessità sono state colmate: da adesso si lavora ai dettagli, che forse dettagli non sono.



@NicolaBalice