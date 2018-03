Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha commentato così la vittoria contro il Tottenham: "Non eravamo in un'ottima situazione dopo il 2-2 in casa. Sapevamo di poter segnare qui, l'abbiamo fatto. Non è stato facile, abbiamo affrontato una squadra che ha giocatori eccellenti e gioca bene a calcio. È stata una battaglia che abbiamo affrontato con cuore e spirito guerriero, questo ha fatto la differenza. Higuain e Dybala sono davvero grandi giocatori: siamo felici di avere giocatori di questa classe in squadra, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo orgogliosi, spero che continui così: possiamo andare lontano con questa squadra".