"L'Italia non è un Paese razzista". Blaise Matuidi non ci sta a generalizzare sulle situazioni spiacevoli che lo hanno visto suo malgrado protagonista, così come capita anche a molti altri suoi colleghi in giro per l'Italia. "Non credo che l'Italia sia un Paese razzista, ma esistono dei razzisti - ha detto a Tuttosport - E non devono più esistere. A Cagliari o a Verona erano solo duecento o trecento, ma non dovete tollerarli, perché il razzismo è una malattia che può crescere. Torino è una città meravigliosa, non ho mai percepito il minimo razzismo, mi sono sentito come a casa mia. A Cagliari mi sono sentito male, sono un calciatore ma resto un uomo: ho pensato alla mia dignità e quella dei miei figli. Non lo accetterò mai".