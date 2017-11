Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, parla a JTV dopo la vittoria, sofferta, sul Benevento: "Per me è stata una grande emozione giocare questo match nell'anniversario della Juventus, far parte di questa storia, è qualcosa di straordinario. La vittoria finale è il suggello di una giornata perfetta. Maglia storica? Sì, è magnifico, favoloso, perchè la Juve ha una grande storia, una storia magnifica, ed è una grande gioia avere questa maglietta in casa. Vittoria importante? Nonostante la giornata sia stata molto complicata, poi ha detto bene alla Juventus e alla Roma che hanno vinto, conquistando punti importanti su Napoli e Inter. Sarà un campionato molto equilibrato e punti come questi conquistati oggi contro il Benevento saranno punti che peseranno, perchè in un campionato così equilibrato si possono perdere punti con diverse squadre".