L’acquisto di Schick da parte della Roma è un super colpo di mercato, perché il ragazzo ha qualità eccezionali. Non a caso un po’ tutti i nostri grandi club lo avrebbero voluto. Ha solo una controindicazione, il tempo dirà quanto importante: il suo arrivo in giallorosso sconfessa il mercato del club e mina le convinzioni tattiche di Di Francesco. Il quale, forse, cercherà inizialmente di impiegarlo sulla fascia, ma poi potrebbe essere costretto abbandonare il suo amato 4-3-3, sacrificato nel nome di un giocatore da 40 milioni.

E’ un po’ quanto accaduto alla Juve con Matuidi: i bianconeri hanno investito 80 milioni per rafforzare le fasce con Douglas Costa e Bernardeschi perché Allegri avrebbe dovuto giocare con il 4-2-3-1 (e nel nome di questo modulo si è rinunciato a Tolisso), poi è capitata l’occasione di prendere Matuidi e la si è sfruttata benché questo acquisto anticipi probabilmente il ritorno al 4-3-3. E il Milan? Costruito per il 4-3-3 con la coppia centrale Musacchio-Romagnoli, potrebbe virare sulla difesa a tre in seguito all’inatteso - e non programmato - arrivo di Bonucci.

Il campione, insomma, conta più del modulo. Non solo: conta più anche del progetto. Se si ha l’occasione di prendere una stella, non si esita a rimettere in discussione il progetto tecnico e tattico, né a contraddire il mercato condotto fino a quel momento. Lo hanno fatto la Juve, il Milan e la Roma, alcune delle nostre società più grandi. Hanno preso la decisione giusta? Il campo dirà. Certamente hanno tolto sicurezze ad Allegri, Montella e Di Francesco. Ma gli allenatori sono lì per trovare soluzioni e per far giocare chi sa farlo: tocca a loro, dunque, risolvere i problemi (problemi meravigliosi) che i club hanno creato.



