Blaise Matuidi, centrocampista francese della Juventus, ha raccontato il proprio momento e quello della squadra bianconera ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo ottenuto sicurezza e dobbiamo continuare così. Champions? Sarà molto importante vincere in casa contro l'Olympiacos, anche se sappiamo che in questa competizione non ci sono partite facili".



LA SCELTA DELLA JUVE - "Avevo già avuto contatti con la Juventus lo scorso anno ma, per una serie di ragioni, il trasferimento non si è andato in porto. Come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Oggi sono qui, sono molto contento e spero di restare a lungo. Scegliere la Juve è stato naturale, perché questo è un club di livello mondiale, una squadra che ha vinto tanto e che ha ancora molto da vincere. Me ne avevano parlato a lungo i miei compagni di Nazionale Evra e Pogba e anche il c.t. Deschamps".



PRIMO MESE - "Mi sto adattando bene, sono stato accolto nel migliore dei modi e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Capivo già un po' di italiano e questo mi ha reso tutto più facile, anche per capire le indicazioni del tecnico e dei compagni. Comunque la cosa più importante non è parlare ma dimostrare le proprie qualità sul terreno di gioco. La mia vita è così, anche in famiglia e con i miei bambini: credo che sia la semplicità la cosa più importante".



CENTROCAMPO - "Se preferisco il centrocampo a due o a tre? Non c'è differenza. In carriera ho giocato a tre con le mie squadre di club e a due in Nazionale, la cosa più importante è l'interpretazione del ruolo e la capacità di sapersi adattare. Ogni partita è differente, e l'adattamento tattico è importante per potersi migliorare sempre".



DYBALA E HIGUAIN - "Dybala è un grande giocatore, uno dei migliori al mondo. E' una fortuna per noi avere un compagno così eccezionale, spero che possa continuare così. Higuain, come ogni attaccante, ha bisogno di segnare, ma fa parte della carriera di ogni calciatore avere dei momenti in cui si segna di meno. Sicuramente segnerà tanto anche questo stagione, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi".