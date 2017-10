L'ex giocatore della Juventus, attualmente opinionista per Sky Sport, Massimo Mauro, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: "Dybala? Non c'è un numero 10 che non sbaglia un rigore in carriera e non è un rigore sbagliato che può condizionare il giudizio su un campione. Deve tornare a fare le prestazioni che ha fatto, senza farsi condizionare da questi due errori dal dischetto. Ma è tutta la Juve, in generale, che deve farlo. Paulo non è ancora un trascinatore, deve stare tranquillo, ma ha bisogno di tutta la Juve, che ha perso un po’ di certezze dopo sei anni di vittorie consecutive. La squadra di Allegri però ha un organico tale da poter risolvere le difficoltà: Dybala è la ciliegina".