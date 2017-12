Il gioiello del futuro rimane sulla bocca di tutti. Aspettando le sue prossime apparizioni dopo l'infortunio che lo ha bloccato in queste settimane, Pietro Pellegri è pronto a riprendersi spazio nel Genoa... e sul mercato: sì, perché in vista di gennaio iniziano a definirsi le prossime mosse e la Juventus è la squadra che sta spingendo di più per quanto riguarda l'Italia. L'Inter infatti ha rallentato notevolmente su questo discorso dopo il brusco stop alla trattativa della scorsa estate, mentre il Milan a livello di investimenti visti i problemi con l'Uefa è decisamente cauto nonostante la stima per Pellegri.



MESSAGGIO CHIARO - La Juventus invece continua a seguire gli sviluppi per l'attaccante classe 2001 che fa gola a mezza Europa, già protagonista col Genoa e presto ancora in vetrina. Pellegri piace da tempo a Marotta e Paratici che lo conoscono dalle giovanili rossoblù, ad oggi però convincere il Genoa rimane un discorso complesso. Preziosi vorrebbe tenere Pellegri almeno per un altro anno e non intende cederlo per meno di 40 milioni di valutazione tra attuale e potenziale, ovvero con i bonus da comprendere nell'offerta. Messaggio chiaro alla Juventus, lo stesso ricevuto dal Paris Saint-Germain che si è mosso esattamente come alcuni club inglesi. Pellegri non è in sconto, Preziosi tiene la porta aperta a tutti ma solo alle sue condizioni. Sì, ci sarà da fare in fretta, questo è l'altro segnale netto: Inter e Milan se ne sono accorte, rientrare in corsa non è semplice. E la Juve studia la prossima mossa...