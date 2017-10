La Juventus lo ha visionato nel corso di Bosnia-Belgio e l'impressione fatta anche con la maglia del PSG nelle poche gare in cui è stato utilizzato hanno convintoo la dirigenza bianconera della possibilità di affondare il colpo. Thomas Meunier è sicuramente uno degli obiettivi del duo Marotta-Paratici in vista del mercato di gennaio e con l'arrivo ad inizio stagione di Dani Alves a Parigi un addio a gennaio è tutt'altro che da escludere.



MEUNIER ALL'ATTACCO DEL PSG - Intervistato nella serata di ieri da Canal Football in Francia, l'esterno Belga ha confermato il suo malumore e la possibilità di un addio a gennaio: "Quando è arrivato Dani Alves mi sono posto delle domande, questo è certo. Dopo la buona stagione che ho fatto l'anno scorso, mi sono detto che ci sarebbe dovuta essere un po' più di riconoscenza e che il mio status all'interno della rosa fosse cambiato. Ma loro (il PSG ndr.) ha preso al balzo l'occasione. Emery dice di non essersi dimenticato del lavoro fatto e che mi tiene in considerazione. Il problema però è che mi sento una seconda scelta".



OCCASIONE - Arrivato a Parigi dal Bruges per soli 8 milioni, Meunier rappresenterebbe per il PSG una bella occasione per segnare a bilancio una ricca plusvalenza e aprire un tavolo di trattative con la Juventus potrebbe rappresentare anche un vantaggio. Il club bianconero non vuole però svenarsi per lui e sta pensando di intavolare una trattativa in prestito con diritto/obbligo di riscatto condizionato. Basterà per superare la concorrenza di Manchester United e Real Madrid?