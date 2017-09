Nel corso dell'intervista concessa a La Dernière Heure, il terzino del PSG Thomas Meunier ha fissato il proprio prezzo: "Il mio futuro è a Parigi, spero di restare il più a lungo possibile. L'importante è giocare, ma Martinez sa quello che posso dare alla nazionale. Certo, se da qui a gennaio avrò giocato solo una partita e mezza allora rifletterò, ma per ora sto bene qui. Non ho una clausola rescissoria perché è vietata in Francia, non so a quanto il PSG potrebbe vendermi: tra i 25 e i 30 milioni di euro forse. Ma cosa significa? Penso a quando de Bruyne è stato comprato dal Wolfsburg per 26 milioni, all'epoca mi sembrava tanto. Ora se qualcuno offrisse 150 milioni per Kevin sarebbe normale. In quattro anni i prezzi sono esplosi". Meunier è uno dei profili seguiti dalla Juventus.