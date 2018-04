Leonardo, difensore del, posta una foto su Instagram dopo il ko con la Juventus, gara in cui è andato a segno per il momentaneo 3-1: “Emozionante tornare qui. Sarò per sempre riconoscente per i 7 anni vissuti alla Juventus e con la Juventus ed i fischi non cambiano ciò che penso. Adesso testa al Derby! Vincere per riprendere la corsa alla Champions!!! Ce la possiamo fare!!!”.