La sfida tra Juventus e Milan può essere analizzata sotto molteplici punti di vista. L'edizione odierna de La Repubblica pubblica un interessante focus sulla differenza d'età tra le due probabili formazioni in campo questa sera all'Allianz Stadium: per Massimiliano Allegri età media di circa 30 anni, mentre per Rino Gattuso l'asticella si abbassa fino ai 24. Vantaggio di esperienza o svantaggio di freschezza atletica per i bianconeri?