Riccardo Gaucci, figlio di Luciano, storico patron del Perugia, parla a la Gazzetta dello Sport di Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso, che stasera si sfideranno in Juve-Milan e che sono accomunati dal passato in Umrbia: "Chi li ha visti, studiati, ammirati come me non può stupirsi. Allegri allenava in campo già allora: se avevi dubbi tattici, ti apriva la mente. Era la “trasmissione” del Gala. La voglia di lottare, la fame di Rino, invece, non l’ho mai vista: era scritto che sarebbe arrivato così in alto. Ha qualcosa di speciale dentro. Mio padre stravedeva per entrambi: li avrà maltrattati, ma amava la qualità di Max e le corse di Ringhio".



Riccardo Gaucci racconta anche della cessione di Gattuso ai Rangers: "Mio padre era furioso, ma col tempo capì: fu un errore non dargli di più per farlo restare".