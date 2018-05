La Juventus è largamente favorita per i bookmaker per la finale di Coppa Italia con il Milan, in programma all’Olimpico mercoledì sera. Il tabellone Microgame scava un fossato piuttosto ampio tra il successo bianconero nei 90', dato a 1,87, e il «2» rossonero, giocabile a 4,60. Da non sottovalutare, riferisce l'agenzia specializzata Agipronews, l’opzione «X», venuta fuori nelle ultime due occasioni in cui Juve e Milan si sono sfidate in finale, nel 2016: prima la finale di Coppa Italia (con lo 0-1 decisivo del bianconero Morata ai supplementari) poi la Supercoppa Italiana, vinta ai rigori dal Milan. Un nuovo pareggio al termine dei tempi regolamentari è dato a 3,35.



Nettamente sbilanciato sulla vittoria della Juve il pronostico degli scommettitori Microgame: sul segno «1» ha scommesso il 76%, sul «2» soltanto il 5%, con il restante 19% giocato sul pareggio.

Dopo le due finale del 2016, le due squadre si sono incontrate quattro volte (una in Coppa Italia e tre in campionato) e ha sempre vinto la Juventus, pur al termine di incontri molto equilibrati. Il 3-1 è il risultato esatto più giocato su Microgame (12%). Seguono il 4-1 (11%) e il 2-0 (9%). L’1-3 rossonero raccoglie il 7% delle giocate.