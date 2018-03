Zlatan Ibrahimovic, nuova stella dei Los Angeles Galaxy, parla di Juve-Milan di domani sera: "Rimpianti? Tutto quello che ho fatto in Europa l'ho fatto, ho vinto 33 trofei, ho giocato nei migliori club e con i migliori giocatori: sono fortunato. Ciò che ho fatto era destino succedesse, me lo porto qui. Juventus-Milan? Allegri sa cosa deve fare per vincere, ha vinto prima con il Milan e sta vincendo ora con la Juve: ora ha più esperienza. Rino lo conosco come compagno: non devi spiegare a Gattuso come devi vincere, sa come farlo. Ha tanta fame, sono contento per lui e per il club: è un grande, ti stimola dentro e fuori dal campo. Se vado in guerra me lo porto, pochi sono come lui: spero sia una bella partita domani".