Juve-Milan, atto quarto. Non sarà mai una partita come tutte le altre, ma non ha nemmeno il fascino di una volta e che si spera possa tornare ad avere al più presto. Ma Juve-Milan è pur sempre Juve-Milan, con i bianconeri che ancora devono digerire la delusione di Doha quando entrano nel rettilineo finale della stagione. Ecco come si avvicinano a questa sfida Nicola Balice e Daniele Longo, inviati di Juve e Milan per Calciomercato.com nel 'Botta e Risposta di CM'.

STATO DI FORMA

BALICE – La Juve poteva tornare da Udine con un vantaggio di 10 punti, in realtà anche il pareggio può essere visto come un piccolo passo in avanti in termini di gestione della gara. Se non puoi vincere, devi non perdere. Il programma originario vedeva una Juve al massimo da marzo in poi, ma la coperta dalla mediana in su è davvero corta seppur di grandissima qualità.

LONGO - Il Milan arriva alla partita di stasera in una buona condizione fisica e mentale. De Sciglio e Romagnoli sono due recuperi fondamentali per Montella che non potrà, invece, contare su Bonaventura, uno che sa far male alla Juventus. Gli ultimi risultati hanno ridato convinzione alla squadra, pronta a giocarsi la sfida di questa sera ad armi pari.

ALLEGRI VS MONTELLA

BALICE – Allegri in questa stagione ha patito e non poco le mosse di Montella, che nel frattempo non si candida per la panchina della Juve ma nemmeno esclude un salto della barricata. Ha cambiato spesso in stagione il tecnico bianconero, Montella si aspetta qualche mossa a sorpresa: la beccherà per tempo?

LONGO - Credo che sarà una chiave molto importante della gara. Montella scoglierà i diversi dubbi di formazione all'ultimo minuto, proprio in attesa di alcuni indicazioni da Torino. Sintomo di grande rispetto, una cura maniacale dei dettagli da entrambi i lati per una partita che si preannuncia molto tattica.

SITUAZIONE SOCIETARIA

BALICE – Juve senza rivali in campionato, con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia e ai quarti di Champions. Tutto a posto dunque. Sul campo, anche in questo caso. Non sono mancati i problemi nello spogliatoio (vedi caso Bonucci ma non solo), così come continua a tenere banco la questione allenatore. Ed ancora tutte le polemiche cariche di veleno ed odio lanciate prima dall'Inter poi dal Napoli, prima che questa settimana facesse riapparire tutte le ombre legate alla caso biglietti con presunti contatti con esponenti della 'ndrangheta. Ce ne sarebbe abbastanza per far traballare le certezze della squadra che da anni è la più forte di tutte: ma la sensazione è che il gruppo riesca a fare quadrato isolandosi per puntare a tutto da qui a fine stagione.

LONGO - Il Milan ha trovato quasi la forza in questo clima di grande incertezza societaria. Hanno avuto, forse, il vantaggio di poter lavorare senza ingerenze dall'alto, spogliati di una pressione che è abitudine in un grande club come quello rossonero. Molti elementi della rosa ha una situazione contrattuale ancora da definire, parte del loro futuro può passare da sfide importanti come quella contro la Juventus.

ARBITRO

BALICE – In casa Juve si lascia sempre parlare gli altri, anche se mai come in questa stagione il dominio sia evidente e netto da qualunque tipo di sospetto lanciato da chi è costretto ad ammettere la superiorità bianconera senza volerlo. Anzi, gli episodi contrati non sono proprio mancati pur senza puntare mai il dito contro nessuno. Massa ad esempio. Certo è che una designazione diversa avrebbe evitato una nuova volata lunga verso il carico di polemiche, qualunque mossa faccia sarà marcato a vista.

LONGO - La designazione di Massa è alquanto bizzarra, visti i precedenti negativi dell'andata. Detto questo, non credo che possa incidere molto sulla gara.

UOMO CHIAVE

BALICE – Quest'anno la risposta non può che essere la stessa, d'ora in poi particolarmente: Gonzalo Higuain.

LONGO - Senza dubbio Deulofeu. Lo spagnolo ha dato saggio delle sue qualità proprio allo Juventus Stadium in coppa Italia. Le sue ripartenze, la sua capacità di saltare l'uomo in velocità fanno dello spagnolo un'arma determinante per un Milan che agirà presumibilmente di rimessa.

LA SORPRESA

BALICE – Pjaca, a partita in corso specialmente. Non può più rimandare l'appuntamento con un ruolo da protagonista.

LONGO - Dico Romagnoli, sui calci piazzati può far male ad una difesa bianconera non sempre perfetta sulle situazioni di calcio piazzato.

IL PRONOSTICO

BALICE – Per tradizione e per forza, allo Stadium la Juve vince sempre. Deve continuare a farlo.

LOGNO - Vedo un Milan capace di giocare una grande partita, di dare molto fastidio ai bianconeri. Possibile un pari, che non sarebbe accolto come una tragedia da entrambe le formazioni.

PROBABILE FORMAZIONE

BALICE – Qualche dubbio, anche tattico. Allegri potrebbe passare però al 4-3-3 con Buffon in porta, Dani Alves, Benatia, Bonucci e Alex Sandro in difesa, Marchisio e Khedira ai fianchi di Pjanic, Dybala-Higuain-Mandzukic davanti.

LOGNO - Il tecnico ieri ha ammesso di avere almeno tre ballottaggi ancora aperti ma mi aspetto un undici cosi composto: Donnarumma, De Sciglio, Zapata, Paletta, Romagnoli, Pasalic, Sosa, Kucka, Suso, Bacca, Deulofeu.