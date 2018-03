È Juventus-Milan il posticipo della 30esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium in campo i bianconeri di Massimiliano Allegri contro i rossoneri di Gennaro Gattuso. Dirige il match l’arbitro Mazzoleni, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Paganessi. Il quarto uomo della gara è Damato. Al Var Massa e Meli. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



43' Contatto in area Benatia-Bonucci, viene fischiato fallo in attacco a Benatia. Mazzoleni viene richiamato dal Var e conferma la propria decisione.



41' Cross di Higuain, Bonucci colpisce prima il pallone col piede e poi gli rimbalza sul braccio in area di rigore: Mazzoleni assegna il calcio d'angolo alla Juventus. Corretta la decisione.