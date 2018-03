Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Milan, parla a Milannews.it della sfida tra le sue due ex squadra ieri sera: "Gattuso? Non mi sta sorprendendo. Vediamo lo stesso Rino che era da giocatore, con le sue peculiarità. Poi, se vogliamo parlare dell'aspetto tecnico-tattico lui credo che non abbia ancora un'identità ben precisa, perchè si sta evolvendo. Lui fa della semplicità la sua arma migliore e non è da tutti riuscire a fare la cosa più semplice nel modo migliore nel calcio. E' una grande qualità per un allenatore. In tanti si vogliono inventare il calcio. E' preoccupato? Preoccupazione non credo. Molto probabilmente lui sta dando equilibrio anche a livello psicologico alla squadra, cercando di togliergli delle pressioni che possono arrivare dall'esterno, consentendo così ai giocatori di scendere in campo con la giusta condizione psicofisica. Credo che lui volesse dare questo tipo di segnale".