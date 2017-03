La partita Juve-Milan, oltre alle consuete e immancabili polemiche, porta in dote dei fatti ben più gravi: a Davide Massa, arbitro di quel match, è arrivata una lettera minatoria che lo minacciava seguita da una chiamata anonima che lo invitava a “stare attento”. Scrive La Stampa: “le minacce sono circostanziate e precise, fatte da qualcuno che evidentemente conosce anche la realtà lavorativa, familiare e il privato del direttore di gara”. La denuncia è stata presentata alla Digos che ora sta indagando. La lettera è stata sequestrata, per quanto riguarda la telefonata, non sono stati resi noti altri particolari. Potrebbe partire, a favore di Massa, un servizio di protezione del comitato di sicurezza ed ordine pubblico, per tutelarne l’incolumità.