La Juventus cerca un grande centrocampista sul mercato per l'immediato, ma lo sguardo di Marotta e Paratici è rivolto anche al futuro. In questo senso si spiega l'interesse per Mattias Svanberg. Si tratta di un centrocampista svedese classe 1999, sotto contratto fino a dicembre 2019 con il Malmo.



Anche suo padre ha giocato nel Malmo: non a calcio, ma nella squadra di hockey su ghiaccio. Svanberg ha giocato una partita contro la Juve: il 26 novembre 2014 in Youth League, con la Primavera allenata da Grosso rimontata sul 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due gol. A 16 anni il ragazzo ha debuttato in prima squadra, dove finora ha raccolto 10 presenze nel campionato svedese con 3 gol e 2 assist in 322 minuti giocati. Ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili dall'Under 16 all'Under 19, segnando 4 gol in 29 presenze. Dotato di un grande fisico, ha una buona visione di gioco. Valutato intorno ai 5 milioni di euro, sulle sue tracce c'è anche il Milan.