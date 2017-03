Parapiglia al fischio finale, ma non solo. La rabbia del Milan per il rigore assegnato alla Juventus da Massa al 97' non si è limitata alle accese proteste sul campo, dove sono arrivati anche Bacca e Galliani per far sentire le proprie ragioni, dove Montella ha fatto gli straordinari per calmare gli animi. Come riporta oggi l'Ansa, le scene da saloon sono continuate anche nello spogliatoio dello Stadium, in parte devastato dalla furia dei giocatori rossoneri. Uno sfogo molto rumoroso: tra le cose danneggiate ci sono stati anche gli scudetti appesi alle pareti del vestiario.



NO COMMENT - Il Milan ha deciso di non commentare questo tipo di indiscrezioni, e allo stesso modo filtra la decisione del club di non commentare ulteriormente gli episodi, sia in relazione a quanto accaduto in campo sia dopo il fischio finale.