Quella di domani sera tra Juve e Milan è la sfida tra le due squadre con la media punti più alta in Serie A da inizio 2018 (2.80 di media la Juventus, 2.78 il Milan) e tra le due che in questo anno solare hanno subito meno gol (zero la Juventus, cinque il Milan). Il Milan non perde in campionato da 10 partite (8V, 2N): è dall’aprile 2013 che non rimane almeno 11 gare di fila imbattuto. I rossoneri inoltre hanno vinto tutte le ultime cinque partite di campionato: non arrivano a sei successi di fila in Serie A da settembre 2006 (nove vittorie in quel caso, in otto di queste era in campo Gennaro Gattuso). Al momento i rossoneri sono sesti in classifica, con 50 punti, frutto di 15 vittorie e 5 pareggi. 41 le reti segnate dai rossoneri, 32 quelle subite. Il Milan, pur avendo effettuato in totale due tiri nello specchio in più della Juventus (169 a 167) in questo campionato, ha segnato ben 26 gol in meno rispetto alla squadra bianconera (41 a 67). Due curiosità: nessuna squadra ha mandato a segno più giocatori del Milan (14) in questa Serie A, e fra l’altro la squadra rossonera è quella che ha concesso meno gol nei primi 15 minuti di gioco, 1 solo.