Lo scudetto in tasca, una coppa tutta da giocare. In quel di Vinovo la Juve riprende ad allenarsi dopo la giornata di riposo per preparare al meglio la finale di Coppa Italia. Mancano due giorni a Juve-Milan, da sempre una sfida di quelle che infuocano gli animi dei tifosi e che possono valere tanto. I bianconeri vogliono realizzare uno storico 4x4, i rossoneri vincere il primo titolo stagionale, che significherebbe anche certezza di una partecipazione alla prossima Europa League.



VINOVO - Incoraggianti per Massimiliano Allegri le notizie che giungono dall'allenamento. Mario Mandzukic, Stefano Sturaro e Mattia De Sciglio vanno verso il recupero e hanno sostenuto una parte della seduta con la squadra. Questa mattina la sessione a Vinovo, dove si sono dedicati alla tattica e al possesso palla.



LE PAROLE DI CUADRADO - Intanto, ai microfoni di Sky e Premium, Cuadrado ha raccontato: "Titolo a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci manca ancora un punto: dobbiamo dare il massimo fino alla fine e cercare sempre di vincere. Forse questo è stato il campionato più bello perché più combattuto: vincere in questo modo, dopo un testa a testa durato tutta una stagione, dà più soddisfazione. Un po' paura di c'è stata, passavano i giorni e il dolore peggiorava. Anche adesso ho molto dolore, ma sto cercando di non pensarci, di dare il mio contributo alla squadra. Sono molto contento, speriamo di vincere tanti trofei.