La prossima estate sarà certamente la sua estate, sul mercato. Sergej Milinkovic-Savic viene da una stagione sontuosa con la Lazio, a conferma del capolavoro di Igli Tare: ha scovato qualcosa in più di un talento puro, un embrione di campione pronto a spiccare il volo. La gestione biancoceleste di Milinkovic è stata impeccabile, in campo come fuori, al punto da averlo portato a rinnovare il suo contratto un anno fa per evitare casi delicati e saldando già il debito con il Genk per la percentuale sulla rivendita per regalarsi tutto l'incasso futuro che arriverà da Sergej. Ma le voci sulla Juventus continuano, non a caso.



UN SI' DA 150 MILIONI - I bianconeri hanno sempre apprezzato in maniera particolare Milinkovic: Marotta e Paratici stravedono per lui, Allegri vorrebbe allenarlo, non è un mistero. L'assalto di un'estate fa è stato la conferma, 45 milioni più bonus sul tavolo che non sono bastati a convincere Lotito. Ora il presidente della Lazio vuole più del triplo visti i prezzi di un mercato impazzito: 150 milioni potrebbero addirittura non bastare, queste le valutazioni biancocelesti per il proprio gigante coi piedi buoni. E la Juve? Ha chiesto nuovamente informazioni settimane fa, ricevendo proprio questi costi per l'operazione Milinkovic. Eccessivi, sì. Ma c'è da dire che Sergej non rifiuterebbe la Juventus, anzi: nel luglio dello scorso anno aveva aperto al progetto bianconero, poi la Lazio ha scelto di trattenerlo e ne è stato comunque felice. Alla vigilia della partita di Europa League col Salisburgo, il serbo ha dichiarato: "Vivo normalmente le voci di mercato, sto bene qui e mi concentro. È sempre bello sentire certe cose, ma sono qui, gioco nella Lazio, c'è tempo per pensare e vedere". Adesso sa bene che i bianconeri lo vogliono, allo stesso tempo conosce il suo prezzo da record. E avvicinarsi a queste cifre sarà quasi impossibile per la Juve, nonostante il gradimento di Milinkovic. Oggi nome affascinante, da sogno per la dirigenza come per i tifosi. Ma lontano dalla concretezza dei grandi colpi bianconeri.