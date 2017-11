La Juventus continua a monitorare i migliori giocatori del campionato italiano. La Serie A resta un bacino importante da cui pescare e, come riportato da Tuttosport, uno degli obiettivi principali di Marotta e Paratici è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio interessa da tempo al club bianconero, che sta cominciando le manovre di avvicinamento. Manovre che non possono esimersi dal lavoro diplomatico con il presidente biancoceleste Lotito. Il prezzo del giocatore è in costante ascesa: si parla di non meno di 80 milioni di euro.