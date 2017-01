Ha acceso il mercato per qualche giorno, facendo tremare i tifosi della Lazio, ma poi le voci si sono spente. La Juve, però, non ha smesso di pensare a Milinkovic-Savic: ha soltanto rimandato il momento dell'assalto. I bianconeri sono vigili sul serbo, in scadenza nel 2020 e in estate torneranno alla carica, se si presenteranno le condizioni giuste. Per di più, domenica, Marotta e Paratici potranno osservarlo da vicino, per capire meglio le sue potenzialità. L'esame Stadium che ha promosso Caldara verrà sostenuto anche dal centrocampista classe '95.