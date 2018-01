Mosse per il futuro, la Juventus ne sta facendo una priorità. Perché senza necessità per il mercato invernale, Marotta e Paratici si stanno attivando su tanti giocatori futuribili per la Juve che verrà: da Cristante a Pellegri passando per il colpo Emre Can, talenti nel mirino ma non solo. Per il centrocampo in vista di giugno c'è stato in questi giorni un nuovo sondaggio con l'entourage di Leandro Paredes, argentino dello Zenit San Pietroburgo dove è protagonista con Roberto Mancini che lo ha voluto fortemente. Ma in estate può partire, la Juve lo sa bene.



IDEA CONCRETA - Ecco perché da settimane sono partiti i dialoghi poi diventati contatti, Paredes è stato nel mirino della Juventus già più volte nelle ultime sessioni di mercato tra cui quella scorsa, quando Marotta e Paratici hanno sondato concretamente Paredes poi volato allo Zenit per cifre decisamente alte con la preferenza della Roma. Adesso non c'è necessità per il centrocampo della Juve, ecco perché non si tratta per prenderlo subito; da giugno sarà un altro discorso, serviranno rinforzi in quel ruolo e l'assalto bianconero a Paredes è pronto. Il suo agente ha aperto le porte, adesso la Juve vuole tornare sull'ex Boca Juniors. Mentre è a rischio l'operazione Barella con il Cagliari: ad ora non c'è accordo, le parti si sono concentrate su Han, giovane attaccante per cui si riparlerà nelle prossime ore con il presidente Giulini. E torna l'idea Paredes...