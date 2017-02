Hope you enjoy #nogood moments just like I do...

Sarà anche il mister musone, o mister "nogood" come amano ironicamente chiamarlo i suoi compagni di squadre, masta dimostrando di essere un giocatore formidabile. Schierando in un ruolo che non gli competerebbe visto la sua stazza fisica imponente, il croato si sta adattando al compito di ala sinistra d'attacco, rispondendo a suon di prestazioni eccellenti e di gol: quello realizzato ieri allo Scida contro ilè stato fondamentale, in quanto ha permesso alladi passare in vantaggio in una partita bloccata. Sul suo profilo twitter,ha rivolto un messaggio ai tifosi juventini, sperando che anch'essi abbiano esultato insieme a lui al momento del gol.