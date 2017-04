Paolo Montero ha parlato al La Gazzetta dello Sport alla vigilia della grande sfida di Champions tra Juventus e Barcellona, confrontandola con quella del 2003, che vide la sua squadra volare in semifinale ai danni dei catalani: "Un miracolo, ma quella squadra era cattiva: non mollava mai. La Juve di oggi è altrettanto forte. Higuain-Dybala sono già al top: possono segnare in ogni momento. Oggi Buffon come allora. Non è umano, ci ricorderemo di lui come il più grande portiere di ogni epoca. Quando vedo Bonucci-Chiellini mi sembra di vedere me e Ferrara: un cenno e ci si capisce. A Messi-Suarez-Neymar ci penseranno i centrali della Juve, che considero i migliori in circolazione".



FINO ALLA FINE - Poi l'attestato d'amore ai bianconeri: "Per individualità, forse, sono superiori. Ma noi siamo più solidi, uniti e disposti a correre l’uno per l’altro. La qualificazione è equilibrata. Devono vincere questa Coppa anche per me, ma sarebbe sbagliato porre la questione così. Io ho avuto il mio turno e non ce l’ho fatta. Loro, invece, devono farcela per loro stessi, per i tifosi, perché la Juve lo merita. Mi sento la Juve. Nel senso che rappresento la voglia di lottare e vincere di questo grande club. Quando sono a Torino l’affetto della gente mi travolge".