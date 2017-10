Un ragazzo di cuore, che a Torino hanno potuto apprezzare per due anni, nonostante addosso avesse un'etichetta ben precisa. Un'amore sì, ma con data di scadenza: 30 giugno 2016. Forse è stato proprio questo a rendere tutto così intenso, tra lui, la Juve e quell'Italia in cui ha anche trovato l'amore, quello della sua Alice. Luogo felice, in cui per vivrebbe anche in futuro, non come Londra e nemmeno come Madrid. La sua città, che l'ha preso, o meglio ripreso, illuso e trattato "come un bambino".