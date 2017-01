Tutti aspettano il centrocampista, qualcuno sperava in un esterno per rimpiazzare Patrice Evra, ma la sensazione è che la Juve rimarrà così. Intanto, però, si muove per il futuro, come suo solito. Per prima cosa ha preso Matteo Manfroni, esterno classe 2000 di proprietà del Santarcangelo. Il ragazzo arriverà a fine stagione a Torino. E si valuta anche il colpo Ferdinando Del Sole, classe '98 del Pescara che ha già assaporato il clima della prima squadra.