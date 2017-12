A gennaio, storicamente, la Juve ha sempre messo a segno solo colpi di prospettiva o di complemento. Il concetto di mercato di riparazione, d'altronde, non ha mai entusiasmato il club bianconero nell'era Marotta e Paratici. Ma se dovesse davvero partire Alex Sandro, ecco che allora la rosa della Juve in questo caso avrebbe molto più di qualcosa da riparare. Tant'è vero che ci si è già mossi a scandagliare tutte le alternative: Emerson Palmieri rimane uno dei nomi in cima alla lista, al netto del recupero dall'infortunio e di conseguenza di una valutazione in queste condizioni ritenuta forse eccessiva sulla base delle cifre concordate la scorsa primavera (oltre 20 milioni più bonus). C'è Matteo Darmian, opzione sondata da tempo anche per la fascia destra. C'è soprattutto Leonardo Spinazzola, reduce da un'estate vissuta da separato in casa all'Atalanta ma infine rimasto bloccando anche la cessione di Asamoah al Galatasaray (ora il ghanese tratta pure il rinnovo). Il futuro di Spinazzola sarà alla Juve, a fine stagione rientrerà salvo imprevisti alla base.

A GENNAIO – Dovendo ipotizzare un'emergenza sulla sinistra, inevitabilmente la Juve ha mosso i suoi passi verso Bergamo già per gennaio. L'asse con l'Atalanta rimane incandescente, non solo caldo. Si parla del prossimo affare, per Cristante sono proprio i bianconeri in pole. Per il momento però, quando la conversazione si sposta sull'argomento Spinazzola ci si blocca ancora. Ai nuovi sondaggi effettuati per anticipare anche soltanto di sei mesi il rientro a Torino dell'esterno sinistro, la risposta è sempre la stessa: non si muove, parliamo di altro. La Juve registra ma non dispera in ogni caso. Per il momento non è arrivata alcuna offerta per Alex Sandro, sotto i 50 milioni nemmeno verranno ascoltate e a gennaio non è semplice imbastire un'operazione di questo tipo. Per il momento, dunque, non c'è ancora nulla da riparare. Se poi ci fosse, si tornerà alla carica dell'Atalanta per Spinazzola, di proprietà Juve anche se quasi non sembra...



@NicolaBalice